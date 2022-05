Grazer Brauerei war ein „Selbstbedienungsladen“

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen großen Bierdiebstahl in der Brauerei Puntigam fortgesetzt worden. Den mittlerweile 18 Angeklagten wird vorgeworfen, von 2009 bis 2017 einwandfreies Bier als Bruchware deklariert und unter der Hand verkauft zu haben. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein ehemaliger Kellermeister, der zugab, Bier entwendet zu haben, wenn auch in viel geringerem Umfang, als in der Anklage angeführt ist.