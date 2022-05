„Der Tod, der macht mir heute keine Angst mehr“

Beim Wort Hospiz dachten viele nur an das Hotel am Arlberg, aber nicht an die Aufgabe, Menschen in der letzten Lebensphase beizustehen und mit ihnen ein Stück des Weges zu gehen. „Eine sehr erfüllende Aufgabe“, wie Geiler betont. „Ich war selbst ein Unwissender, habe aber sofort gemerkt, wie wichtig dieser Dienst am Nächsten ist. Was hier passiert, ist so wertvoll.“