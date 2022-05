„Wir rudern allein die gleiche Richtung“

An Fahrten am sich stetig drehenden Trainer- und Transferkarussell im Salzburger Fußball-Kosmos hat St. Johann wenig Interesse. Die Pongauer setzen seit Jahren lieber auf Kontinuität. So ist Trainer Ernst Lottermoser mit sechs Regionalliga-Spielzeiten in Folge der längstdienende Trainer. „Bei uns gibt es wenig Hickhack, mehr Fairness“, sagt der Coach. Der den Zusammenhalt im Verein um „Präse“ Sepp Klingler lobt: „Wir sitzen im gleichen Boot, rudern alle in die gleiche Richtung.“ Ein Boot, das mit Kickern aus der Region belegt ist. Beim 1:1 gegen Hohenems standen bis auf Goalie Wallinger (Abtenau) zehn Pongauer in der Startelf.