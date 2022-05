Der „Gummiboot-Pfarrer“ darf im TV wieder predigen

Pfarrer „Joe“ hat völlig neue Ansätze

Nachdem „Joe“ Reisenhofer im Sommer mit seiner Messe am Stubenbergsee baden gegangen war – er hatte sich in ein knallgelbes Gummischinakel gesetzt und damit die Kirchenoberen empört –, hat der liberale Theologe mittlerweile wieder Oberwasser. Nach intensiven Gesprächen mit der Diözese Graz, die sich an Reisenhofers eigener Auslegung der Messfeiern gestoßen hatte, hieß Hochwürden gestern nicht nur Erstkommunionkinder willkommen, sondern auch ein fünfköpfiges Kamerateam, das via TV und Internet live auf Sendung ging. „Wir haben an die 100.000 Zuschauer“, erzählt Regie-Mann Andreas Pichlhöfer, „damit gelingt es uns, völlig neue Zielgruppen zu erreichen“.