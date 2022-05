3. Radunfall am Wochenende: 10-Jähriger verletzt

Beim Training für ein Radrennen krachte ein Zehnjähriger Sonntagmorgen in Großhartmannsdorf gegen das Heck eines Pkw. Zudem wurden am Samstag ein 38-jähriger E-Biker in St.Ruprecht an der Raab sowie ein 66-jähriger Radfahrer in Feldbach von einem Auto erfasst. Alle drei Personen wurden verletzt, der 66-Jährige sogar schwer. In den beiden letzten Fällen war einer der Unfallverursacher schwer betrunken, der andere dürfte Drogen eingenommen haben.