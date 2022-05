Einbrecher versuchte in Werkstatt Autos zu stehlen

Der mutmaßliche Einbrecher gelangte gegen 23.40 Uhr in die Wohnung und in die in diesem Haus befindliche Kfz-Werkstätte in Ellmau. „Während sich die Hausbesitzer im Wohnzimmer der Wohnung befanden, wurde aus der Küche eine Bauchtasche samt darin befindlicher Geldtasche mit Bargeld in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages, ein Führerschein und mehreren Bankkarten gestohlen", heißt es seitens der Polizei.