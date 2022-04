Nicht alle Ukrainer hoffen auf Sieg gegen Russland

Olena arbeitete drei Jahrzehnte lang in einer Ölraffinerie in Lysytschansk. Der Donbass habe zur Sowjetzeit „alles“ gehabt: „Kohle, Salz, Chemieindustrie“, sagt sie. „Während die Ukrainer auf dem Maidan demonstriert haben, haben wir gearbeitet“, kommentiert sie die Proteste in Kiew von 2014, die mit dem Sturz der Russland-freundlichen Regierung endeten.