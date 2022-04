Tiroler Feuerwehrmänner für Spaßvideo „gepflanzt“

Die freundlichen Florianijünger aus Wiesing in Tirol hätten für den Einsatz an sich nichts verlangt. Als sie sich aber in einem TikTok-Video wiederentdeckten, verging ihnen das Lachen. Seit mehr als einem Jahr warten sie darauf, dass die zwei Unterländerinnen, von denen sie in die Irre geführt wurden, die Einsatzkosten von 600 Euro zahlen.