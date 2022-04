Mehr als 50 Tote bei Explosion in Kabul

Aktuell erschüttern Afghanistan immer wieder Anschläge. In den vergangenen Wochen wurden Dutzende Menschen bei Attentaten auf Moscheen, religiöse Minderheiten und Schulen getötet. Erst am Donnerstag explodierten in Mazar-i-Sharif im Norden des Landes Sprengsätze in zwei mit Schiiten besetzten Minibussen und rissen mindestens neun von ihnen in den Tod.