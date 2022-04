Das sagt Michael Konsel über neuen ÖFB-Teamchef

Seit Freitag-Mittag steht fest: Ralf Rangnick übernimmt den Posten des ÖFB-Teamchefs. Der 63-jährige Deutsche gilt nicht nur für Panther Michael Konsel als „Entwickler“ - viele Fußballfans wissen, dass Rangnick in der Lage ist, etwas zu bewegen. Aber der aktuelle Manchester United-Coach hat sich in den vergangenen Jahren eher in die Rolle des Sportdirektors begeben. Was Michi Konsel darüber denkt, sehen Sie im Video!