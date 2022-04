Bund und Länder streiten über Kindergärten

Die Arbeiterkammer (AK) pocht im Vorfeld der Landesfinanzreferenten-Konferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag in Vorarlberg erneut auf die Einführung bundesweiter Qualitätsstandards für die Kindergärten im Rahmen der 15a-Vereinbarung, die derzeit von Bund und Ländern verhandelt wird. Ohne sinnvolle Kriterien gebe es die Sorge, dass in Bezug auf die Probleme im Elementarbereich falsch investiert werde. Die AK sieht dabei Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in der Pflicht.