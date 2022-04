Lage in Kindergärten ist ernst: Es fehlt Personal!

Seither ist wenig passiert. Zwar wurden die Ausbildungsplätze in der Bildungsanstalt für Elementarbildung (BAfEP) aufgestockt, aber das reicht bei weitem nicht. Alleine in der Landeshauptstadt würde es 80 Pädagogen mehr benötigen. „Das ist mit 50 BafEP-Absolventen in Salzburg und ein paar in Bischofshofen nicht zu stemmen“, so der Vizebürgermeister, der den Bund in die Pflicht nimmt. Denn dieser ist für die Ausbildung zuständig.