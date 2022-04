Politiker wollen in Wiener Kindergärten mithelfen

300 offene Stellen

Der Hintergrund der Aktion sind die Arbeitsbedingungen der Pädagogen. In den vergangenen Monaten hat das Personal der Privatkindergärten diesbezüglich zweimal Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum abgehalten, die Einrichtungen blieben an diesen Tagen geschlossen. Laut den Trägern sollen in fünf Jahren zwei pädagogische Kräfte Vollzeit in jeder Gruppe arbeiten. Derzeit sind aber etwa 300 Stellen alleine bei den Trägern Diakonie Bildung, Kinderfreunde, KIWI und der St. Nikolausstiftung zu besetzen. Die Leiterin der St. Nikolausstiftung, Susanna Haas, schlägt daher einen Stufenplan vor. So würden das bestehende Personal eine Perspektive bekommen und eventuell auch Menschen motiviert werden, wieder in den Beruf zurückzukehren. Mittlerweile hätten viele Kindergartenpädagogen die Einrichtungen verlassen.