Über 20 Tonnen Futter gehen an ukrainische Tiere

„Wir freuen uns, dass wir mit Tierfuttertransporten für Zoos in der Ukraine unterstützen dürfen. Die Rail Cargo Group steht grundsätzlich für jede Art von Hilfe bereit. Wir helfen mit dem, was wir am besten können – Transport- und Logistikdienstleistungen. So können Spenden – in dem Fall Futter und Heuballen für Zoos in der Ukraine – auch sicher und zuverlässig ihren Bestimmungsort erreichen", schließt ÖBB-Pressesprecher Bernd Winter.