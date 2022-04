Palfinger erlitt im ersten Quartal Gewinneinbruch

Dem „weiterhin positiven Marktumfeld und dem steigenden Auftragsstand stehen erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, weiter rasant steigende Materialkosten und instabile Lieferketten“ gegenüber, erklärte Palfinger. Trotz der Material-, Personal- und Kapazitätsengpässe halte der Konzern „den Output auf hohem Niveau“. Durch den Krieg in der Ukraine hätten sich allerdings die Probleme in den Lieferketten weiter verschärft. Das führe zu „Ineffizienzen und hohen Lagerständen in den Produktions- und Montagewerken“.