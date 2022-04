Jeder zweite Lotto-Jackpot an Oberösterreicher

Drei Jahre Zeit, sich zu melden

„Und das besondere war, dass es sich immer um Gewinne in Millionenhöhe gehandelt hat“, so Günter Engelhart von den Lotterien. Die unglaubliche Summe von 21,9 Millionen Euro wanderte so nach Oberösterreich. Der niedrigste Gewinn war genau eine Millionen Euro, der höchste erst am Mittwoch mit den 9,8 Millionen Euro. Drei Jahre hat der Gewinner nun Zeit, sich zu melden.