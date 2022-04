Im Schulsportmonat Juni Kinder in Bewegung bringen

In der Pandemie gab es für den Schulsport einen gehörigen Dämpfer: Wettkämpfe, Skikurse oder Sportwochen wurden gekürzt oder abgesagt. Studien belegen die negativen Folgen des Bewegungsmangels im Bereich Fitness und auch bei der psychischen Gesundheit der Schüler. Mit einem „Monat des Sports“ im Juni sollen nun mit den Sportvereinen Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung gebracht werden. Immerhin habe Corona nicht nur zu weniger Bewegung in der Bevölkerung geführt, insgesamt hätten die Österreicher 20 Millionen Kilo zugenommen, wie es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz hieß.