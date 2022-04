Knausriges Dienstrecht als Hemmschuh in der Pflege

Denn der Mann war seine ganze Karriere in dieser Branche tätig, bisher allerdings bei privaten Trägern. „Er hat sowohl im klinischen Bereich gearbeitet, als auch in der mobilen Pflege und hat auch Erfahrungen im Umgang mit behinderten Menschen“, so Moser. Im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich, an dem sich die meisten Institutionen orientieren, werden zumindest zehn Jahre angerechnet, nicht so bei der Landesgesundheitsagentur in Niederösterreich. Moser: „Das muss sich ändern!“