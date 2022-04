Kim Basinger: „Konnte Haus nicht mehr verlassen“

Bei einer Agoraphobie wird bei den Betroffenen eine schlimme Angst vor Alltags-Situationen ausgelöst, in denen sie sich hilflos und gefangen fühlen. Allein der Gedanke, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, auf großen Plätzen oder in kleinen Räumen zu sein oder in eine Menschenmenge zu geraten, kann Panikattacken auslösen.