Ireland Baldwin: „Verlor Kontrolle über das Leben“

In einem emotionalen Interview sprach Ireland Baldwin nun über die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Begonnen habe alles mit der Trennung ihrer Eltern Kim Basinger und Alec Baldwin im Jahr 2001. „Als sich meine Eltern scheiden ließen, war das der Punkt, an dem ich völlig zerbrach“, gab die 26-Jährige, die erst kürzlich auf Instagram darüber gesprochen hatte, dass sie an massiven Panikattacken leide, nun zu - und räumte ein. „Es gibt eine Menge Alkoholismus und Drogensucht in meiner Familie.“