Panna Cotta molto bene! Kunst am Dessert-Teller!

Baiser-Spitzen

Zutaten Baiser: 1 Eiweiß, 1 Prise Salz, 60g Feinkristallzucker, etwas violette Lebensmittelfarbe.

Zubereitung: Das Eiweiß mit Salz in der Küchenmaschine aufschlagen. Sobald es zu schäumen beginnt, langsam den Zucker einrieseln lassen. Dann solange schlagen, bis eine luftige, glänzende Masse entstanden ist - sie sollte Spitzen ziehen. Dann mit der Lebensmittelfarbe in ein pastell-lila einfärben. Die Masse in einen Dressiersack mit Sterntülle füllen und auf ein Blech mit Backpapier kleine Sterne/Spitzen dressieren. Diese im Ofen 2-3 Stunden bei 90°C Ober- und Unterhitze trocknen lassen, dabei einen Holzkochlöffel in die Tür klemmen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.