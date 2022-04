Spannung vor dem Halbfinale bei „The Voice Kids“

Musiker und Schachspieler

In der Musik sieht der 14-Jährige zurzeit auch seine berufliche Zukunft. Als Multitalent ist Paul zwar ein international erfolgreicher Schachspieler und fliegt am Wochenende zur WM nach Griechenland. Bei der Musik begeistert ihn jedoch vor allem das Verbindende und Gesellige. „Beim Schach geht es darum, dass man den Gegner besiegt, bei der Musik darum, dass man die Menschen glücklich macht und berührt“, sagt der Eisenstädter. Einen passenden Instagram-Account hat er jedenfalls schon (paul.tvk22). Und auch die Nervosität wird von Auftritt zu Auftritt weniger. Wie er sich im Halbfinale schlägt, ist am 29. April auf SAT1 zu sehen.