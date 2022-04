14-jähriger Schüler bei „The Voice Kids“

Lange Zeit hatte der heute 14-jährige Paul Pilshofer mit Musik so rein gar nichts am Hut. Die Gitarre, die er sich so sehnlichst gewünscht hatte, verstaubte in einer Ecke. Bis ein neuer Lehrer die Leidenschaft bei Paul entfachte. Am 8. April stellt sich der Teenager jetzt der Jury von „The Voice Kids“ und hofft auf den Sieg.