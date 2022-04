Bürgermeister kontert jetzt teurer Gebührenflut

Auf Gemeindeebene stehen in der Regel alle zwei Jahre Gebühren- und Abgabenerhöhungen an. Gemeint sind damit Kosten für Kanal, Friedhof oder Kinderbetreuung. Auch in Vösendorf im Bezirk Mödling wäre eine erneute Anpassung bevorgestanden, Bürgermeister Hannes Koza hat sich jedoch gegen eine Erhöhung entschieden.