Studienbeihilfe wird noch dieses Jahr erhöht

„Schritt in die richtige Richtung.“

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) bezeichnete die Maßnahmen in einer Aussendung als „Schritt in die richtige Richtung“ - für die Bekämpfung von Studierendenarmut sei dies aber zu wenig. „Ja, die Höhe der Beihilfe ist angehoben worden“, so ÖH-Vorsitzende Keya Baier. „Aber zum Leben reicht es einfach trotzdem bei weitem nicht aus. Zusätzlich wurde auf unsere Forderung, eine automatische Valorisierung in dem Gesetz zu verankern, nicht eingegangen.“