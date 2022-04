Großweikersdorf/Wiesendorf als „Party-Crasher“

„Gerechtes Unentschieden“

Also zwei verlorene Punkte für Absdorf, ein gewonnener für die SG Blau-Weiß Großweikersdorf/Wiesendorf, die schon das Duell im Herbst mit 3:0 gewonnen hatte. „Hoffentlich bin ich trotzdem zur Hundertjahr-Feier in Absdorf eingeladen“, zwinkert Großweikersdorfs Trainer Gernot Holcmann, „aber es war ein gerechtes Unentschieden.“ Dabei war seine Truppe schon in Minute 12 durch Fetai in Führung gegangen, ließ bis zur Pause noch einige „Hunderter“ liegen - auch weil Stürmer Marinkovic sein zwölfter Saisontreffer nicht gelingen wollte.