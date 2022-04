Kinder-Schwimmkurse nach Zwangspause irre gefragt

Während am Innsbrucker Tivoli das Team rund um Betriebsleiter Andreas Winkler schon der Öffnung am 7. Mai entgegenfiebert und noch letzte Vorbereitungsarbeiten erledigt, hatten am Montagvormittag im Hallenbad im Olympischen Dorf unzählige Kinder Spaß im kühlen Nass. Gemeinsam mit ihren Schulkollegen machten viele von ihnen ihre ersten Tauchgänge und Kraulübungen oder lernten andere überlebenswichtige Schwimmtechniken.