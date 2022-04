Schlechtes Gewissen: Maibaum-Vandale stellte sich

„Mit Brauchtum hat das nichts zu tun und dann noch dieser provokante Gruß.“ Alexandra Haberl war außer sicher, als sie am Montag den schwer beschädigten Maibaum ihrer Brauchtumsgruppe „Zeche Pinswag“ erblickte. „LG“ – also die Kurzform für „Liebe Grüße“ – hatten die Täter auf ein abgeschnittenes Stück des Stammes gesprüht. Auch einen weiteren Teil des Nußdorfer Maibaumes verunstalten die vorerst Unbekannten. „Unser erster Gedanke war: Der Baum ist so gut versteckt, die Täter müssen sich in der Gegend auskennen“, sagt Haberl.