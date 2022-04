3000 Ukrainer in Tirol: Nur 156 haben derzeit Job

Angebot an AMS: Fast 700 Stellen für Flüchtlinge

Seitens der Arbeitgeber sind die Vertriebenen sehr willkommen: „Aktuell gibt es in Tirol rund 9500 sofort verfügbare freie Arbeitsstellen. Bei 686 davon besteht explizit Interesse an der Beschäftigung von Vertriebenen“, weiß Leiter. Am ehesten könnten die Ukrainerinnen im Tourismus arbeiten - vom Küchenpersonal bis zur Reinigungskraft. Nicht selten würden Flüchtlinge und Firmen auch ohne AMS-Hilfe zueinander finden.