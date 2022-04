Tiroler (85) im Zillertal mit Pkw abgestürzt

Zu einem schrecklichen Verkehrsunfall kam es gegen 17 Uhr am Distelberg in Aschau im Zillertal. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Koglstraße am Distelberg in Aschau im Zillertal bergab unterwegs, als er laut Polizei in einer Linkskurve wohl versehentlich zu viel Gas gab - der Motor heulte laut auf. In der Folge fuhr er ca. 20 Meter schräg entlang der bergseitigen Böschung - bis sich sein Fahrzeug schließlich überschlug.