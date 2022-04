Mutter und zwei Kinder in Linz vor Feuer gerettet

Sie wollten noch selbst löschen, begaben sich dabei in Gefahr und mussten von der Feuerwehr gerettet werden: Eine Mama und ihre beiden kleinen Töchter kämpften in Linz in ihrer Wohnung im siebenten Stock gegen die Flammen, die aus dem Elektro-Roller schlugen. Florianijünger brachten sie in Sicherheit.