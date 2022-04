Mit „Niederösterride“soll Radeln Schwung erhalten

„Das Radfahren soll weiter in den Fokus der Niederösterreicher gerückt werden“, gibt Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko die Linie der neuen Initiative vor. Konkret will man mehr Bewusstsein für sogenannte aktive Mobilität, also Radfahren und Zufußgehen, wecken. Derzeit werden nämlich nur knapp 22 Prozent aller Wege im weiten Land mittels Muskelkraft zurückgelegt. „In den nächsten zehn Jahren soll dieser Anteil auf 44 Prozent verdoppelt werden“, legt Schleritzko ein ambitioniertes Ziel fest.