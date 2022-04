Osttirol: Landwirt fand sechs gerissene Schafe

Streift der Wolf wieder durch Osttirol? Kurz nach 6 Uhr machte ein Landwirt in Mittewald (Gemeinde Anras) einen schrecklichen Fund. Sechs Schafe wurden in der Nacht zum Teil verletzt oder gar getötet. Zwei weitere sind noch abgängig. Die Tiere waren auf einem Feld in der Nähe seines Wirtschaftsgebäudes, das durch einen Elektrozaun gesichert war.