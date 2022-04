45-jährige Lenkerin landete mit ihrem Pkw am Dach

Kurz vor dem Ortsgebiet von Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) kam eine 45-Jährige am Samstag in einer Linkskurve auf das rechte Fahrbahnbankett und touchierte einen Leitpflock. Die Frau wollte auf die Fahrbahn zurücklenken doch ihr Wagen geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam schließlich am Dach zu liegen.