Mit Riesenschritten auf dem Weg in die Modelszene

Erfolge auf dem Laufsteg und vor der Kamera

Erst vor Kurzem hat Alina ihren ersten Profi-Model-Vertrag bei der Agentur „1st Place Models“ unterschrieben. Absolutes Highlight für die Schülerin war bisher ein sogenanntes „Modelsharing“ in London. „Es war mein bisher größter Job und eine tolle Erfahrung“, erklärt die 15-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Doch vor der ganz großen Karriere möchte sie die Schule abschließen: „Vielleicht studiere ich auch Lehramt, als zweites Standbein.“ In ihrer Freizeit widmet sich Alina der Musik - sie spielt Saxofon und Klavier. „Mein größter Traum ist es, einmal auf der New Yorker Fashion Week zu laufen“, so die Schülerin. Zu ihrem 16. Geburtstag Anfang nächsten Jahres will sie auch international durchstarten. Damit steht ihrem Ziel dann nichts mehr im Wege.