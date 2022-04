Steirerin überwies Betrügern mehrere 10.000 Euro

Vorauszahlungen in Kryptowährungsbons

Unbekannte Täter riefen die Knittelfelderin an und teilten ihr mit, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um diesen Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsse sie aber „Vorauszahlungen“ in Krypto-Währungen tätigen. Laut Polizei wiederholten sich diese Anrufe seit September 2020 mehrmals. Die Frau sollte Krypotwährungsbons kaufen und die Aufladecodes per Telefon durchgeben.