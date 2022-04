Hunderte Migranten aus Asien zu uns geschleppt

Spezialverstecke in Fahrzeugen

Die Bande soll seit Sommer des Vorjahres Hunderte Migranten aus asiatischen Ländern über Rumänien und Ungarn nach Österreich sowie Deutschland geschleust haben. 5000 bis 8000 Euro mussten die Flüchtlinge pro Kopf und Transport hinblättern, um schließlich stundenlang ohne Verpflegung eingepfercht in Spezialverstecken in Autos, Kleinlaster oder Lkw in die Zielländer transportiert zu werden.