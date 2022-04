Im Abstiegskrimi: „Der Glaube gibt mir viel Kraft“

Der 27-Jährige hat sich nach einer schwierigen Anfangsphase in die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt geboxt: „Weil ich lernen musste, dass man in dieser Phase nicht alles fußballerisch lösen kann. Da geht es um Kampf und Zweikämpfe“, sagt der ehemalige Leverkusen-Profi, der aber seine Aufgabe als Kreativspieler in der Offensive nicht außer Acht lassen kann: „Wir haben in den letzten acht Spielen nur ein Tor gemacht. Wir müssen noch mutiger auftreten. Wir brauchen die letzte Überzeugung im Abschluss, müssen unsere Ladehemmung ablegen. Im Training klappt es, nun muss es endlich auch wieder im Spiel gelingen“