Der Wörthersee ist nun endlich wieder autofrei!

Route hat sich verändert

Inzwischen radelt Grasser freilich nicht mehr mit und auch sonst hat sich einiges verändert – die Route zum Beispiel! Ging es 1996 noch 23 Kilometer durch die Landeshauptstadt, so radeln wir heute um den Wörthersee. Das sind knapp doppelt so viele Kilometer! Und wie in den vergangenen Jahren üblich, starten die Biker auch morgen wieder in Klagenfurt; dann geht’s im Uhrzeigersinn zuerst die Süduferstraße entlang über Reifnitz nach Velden und am nördlichen Ufer über Pörtschach und Krumpendorf zurück in die Landeshauptstadt.