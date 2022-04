„Wörthersee autofrei“ feiert 25-Jahre-Jubiläum!

Autofreie Geburtstagsparty

Somit wird heuer am 24. April rund um den Wörthersee die wohl größte autofreie Geburtstagsparty Kärntens gefeiert, bei der alle Geburtstagsgäste Chancen auf Geschenke haben. Beim Magenta-Gewinnspiel in der Villa Lido werden nämlich viele schöne Preise wie ein Samsung-TV-Gerät, Reisegutscheine und Fahrräder verlost. Mit dem Gewinnspiel-Los, das um drei Euro erhältlich ist, unterstützen alle Radler und Skater heuer übrigens die Aktion „Krone hilft“ für Kinder in der Ukraine.