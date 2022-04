Nehammer: „Regierung steht hinter Kasernenprojekt“

Was wissen Sie über die geplante Großkaserne am Klagenfurter Flughafen und wie beurteilen Sie diese Pläne?

Der Krieg belehrt uns, dass uns unsere Sicherheit was wert sein muss. Investitionen in Kasernenstandorte sind sinnvoll, die Bundesregierung steht hinter dem Projekt. Es gibt ja auch den Allparteienbeschluss für mehr Geld für die militärische Landesverteidigung. Alles ist wertvoll, was in die richtige Richtung geht.