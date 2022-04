Salzburg angelt sich neuen Stürmer

Bei den Bullen unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis 2027. Fernando brachte es insgesamt auf 69 Einsätze für den ukrainischen Topklub, dabei gelangen ihm zwölf Treffer. Zweimal wurde er mit Donetsk Meister, zudem einmal Cupsieger. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine trainierte der Angreifer in den letzten Wochen individuell in seiner Heimat Brasilien. Ab sofort steigt er aber bereits bei Salzburg ins Training ein, spielberechtigt ist er erst ab Sommer.