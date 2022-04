Opernsängerin Renate Holm mit 90 Jahren verstorben

Holm mit zahlreichen Künstler-Preisen ausgezeichnet

Letztlich spannte sich Holms Repertoire von der Operette und dem Wienerlied über Mozart, Rossini, Verdi und Puccini bis hin zu Richard Strauss. 1987 übernahm die Sängerin am Theater am Kurfürstendamm in Berlin dann erstmals eine Sprechrolle, 1989 trat sie in Lina Wertmüllers „Liebe und Magie in Mamma‘s Küche“ am Wiener Volkstheater auf.