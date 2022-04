Ein Tourstopp beim Terminator

Wer einmal hier gewesen ist, kehrt bestimmt wieder zurück, in Arnold Schwarzeneggers Heimatgemeinde Thal. Die „I’ll be back-Tour“ führt auf jeden Fall zu jenem Museum, das einen Einblick in das Leben des Terminators gewährt. Nachdem man dort etwa erfahren hat, dass der ehemalige Bodybuilder in der Jakobuskirche getauft wurde, die man unterwegs auch besichtigen kann, geht es in den Grazer Westen: über Eben vorbei an der Sternwarte Steinberg, nach Rohrbach.