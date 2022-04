Kein Trachten-Nazis | Druck auf Deutschland

Keine Trachten-Nazis. Tragen Sie Tracht? Ja? Eine üble Sache in den Augen einer SPÖ-nahen Arbeiterkammer-Bezirksrätin. Sie setzte einen Tweet mit der Behauptung, Trachten seien ein „legaler Code für illegale Nazis“ ab. Die Aufregung rund um diese Aussage, die von der ÖBB-Betriebsrätin zunächst verbreitet, aber dann rasch gelöscht wurde, ist groß. Denn Trachten haben sich gerade in den vergangenen Jahren selbst in den österreichischen Städten zu gerne und stolz getragenen Outfits gemausert. Ganz ohne politische Konnotation. Selbst SPÖ-Politiker wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner lassen sich im Dirndl blicken. Als Rechtsradikale wollen sich weder die prominenten Trachtenträger noch die Leute aus Stadt und Land in Dirndl oder Trachtenanzug beschimpfen lassen. Eine niederösterreichische Dirndl-Designerin, die darauf verweist, dass Tracht schon viel länger als der Nationalsozialismus existiert kündigt sogar eine Klage gegen die Betriebsrätin vor. Und was ergab die krone.at-Umfrage „Tragen Sie gerne Tracht?“ Ein praktisch ausgeglichenes Ergebnis - die Hälfte der Österreicher scheint es gerne zu tun! Es muss ja nicht jeden Tag sein. Aber zu bestimmten Anlässen: Was gibt es Schöneres?