Platter fordert „eindeutige Konzepte“ für Herbst

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) fordert in puncto Corona-Maßnahmen vom Bund „eindeutige Konzepte“ für den Herbst. Neben den aktuell stattfindenden Debatten sei es nun am wichtigsten, sich „massiv“ vorzubereiten und alle Szenarien in die Überlegungen mit einzubeziehen. So könnten dann die Länder „interne Vorkehrungen treffen“.