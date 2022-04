Neuer Film taucht in Grazer Bezirk Jakomini ein

Einen Heimatfilm nennt Markus Mörth sein Porträt des Grazer Bezirks Jakomini. Doch mit Heimattümelei hat „Im Jakotop“ nicht viel am Hut. Vielmehr ist es ein Streifzug durch einen bunten und vielfältigen Bezirk mit all seinen Schönheiten, aber auch mit all seinen Herausforderungen: Von einer Volksschule über ein Jugendzentrum bis zum Tröpferlbad, von der Remise über Kaffeehäuser und Werkstätten bis zu Wohnsiedlungen, in denen unzählige Kulturen miteinander leben.