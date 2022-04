Selenskyj will Biden und Macron in Ukraine sehen

In einem Telefonat am Donnerstag habe Selenskyj Macron eingeladen, in die Ukraine zu kommen, „wenn er die Gelegenheit hat“, sagte er. „Ich habe ihm gesagt, dass ich will, dass er versteht, dass dies kein Krieg ist, sondern nichts anderes als ein Völkermord“, sagte Selenskyj in einem Interview im US-Sender CNN.