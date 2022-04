Sturm machte gegen Rapid einen „großen Schritt“

Das von Christian Ilzer erträumte Ziel ist nah. Als „Best of the rest“ hinter Branchenprimus Salzburg wollte der Trainer am Saisonende seinen SK Sturm in der Bundesliga platziert wissen, am Ostersonntag legten die Steirer mit dem 2:1 im Emotions-Heimschlager gegen Rapid mehr als einen Grundstein dazu. „Ein großer Schritt“, so Jakob Jantscher. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Dritten Rapid komfortable acht Punkte. Es winkt die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.