Osterfeuer außer Kontrolle: Wald in Wildon brannte

Nur ein einziges gemeinsames Feuer hätte eigentlich in der Gemeinde Wildon in der Nacht auf den Ostersonntag entzündet werden dürfen. Jemand hielt sich aber nicht an die Regelung und entzündete ein eigenes Osterfeuer in einem Waldstück. Mit Folgen: Durch die starken Windböen geriet es außer Kontrolle, es gab einen extremen Funkenflug. Gleich mehrere Notrufe wurden abgesetzt.